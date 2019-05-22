عودة حوالي 185 ألف لاجئ أفغاني إلى بلادهم عام 2019 [22/مايو/2019] كابول – سبأ:

عاد حوالي 185 ألف لاجئ أفغاني من باكستان وإيران ودول الاتحاد الأوروبي الى أفغانستان منذ بداية 2019 حسبما ذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.



وقالت المنظمة في بيان بأن حوالي 184185 أفغانيا عادوا الى بلادهم من إيران وباكستان منذ بداية عام 2019.



وأشارت التقارير إلى أن إجمالي 174666 أفغانيا عادوا إلى وطنهم من إيران حيث يواجه اللاجئون الأفغان صعوبات في إيجاد فرص عمل منذ فترة طويلة.



ومن ناحية أخرى عاد 9519 أفغانيا إلى الوطن من باكستان خلال هذه الفترة حسبما ذكر البيان كما عاد 715 أفغانيا من دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة.

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