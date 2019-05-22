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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 02:25:23م
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وسائل إعلام رسمية كورية شمالية ترد على جو بايدن:
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  عربي ودولي
وسائل إعلام رسمية كورية شمالية ترد على جو بايدن:
[22/مايو/2019] بيونغ يانغ – سبأ:
ردت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عبر وسائل إعلامية كورية شمالية بعد قيام الأخير بانتقاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وجهت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، انتقادات لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ووصفته بأنه "أبله" و"أحمق" وشبهت ذكاءه بالمنخفض.

ومن جهتها اتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بايدن بـ"التشهير بالقيادة العليا"، وهو مصطلح يشير عادة إلى الزعيم الكوري، ولفتت إلى أن النائب السابق أصبح "طائشا وتافها ويسيطر عليه الطموح من أجل السلطة".

وأعلن بايدن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي بعد أن شغل منصب نائب الرئيس خلال ولايتي الرئيس السابق باراك أوباما.
سبأ
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