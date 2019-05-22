استهداف العدو السعودي ومرتزقته بقصف مدفعي وصاروخي وهجوم بطائرة قاصف 2K [22/مايو/2019] محافظات -سبأ:

قصفت القوتين المدفعية والصاروخية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات ،وتم تنفيذ عمليات هجومية عل مواقعهم الـ24 ساعة الماضية , فيما شن سلاح الجو المسير هجوماً على مطار نجران .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً بطائرة قاصف 2K على مخزن للأسلحة بمطار نجران ما أدى إلى نشوب حريق في المكان .



وقصفت المدفعية تجمعات لمرتزقة العدو السعودي قبالة السديس موقعة عدد من القتلى و الجرحى في صفوفهم و اعطاب معدل عيار12،7 .



وأوضح المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرح آخرون بقصف مدفعي استهدفهم شرق جبل جحفان بجيزان , كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مماثل استهدف تجمعاتهم في الباحة بالربوعة في عسير .



وأشار المصدر إلى تكبد المرتزقة قتلى و جرحى في صفوفهم خلال عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم شرق جبل النار بمحافظة حجة وأسفرت أيضاً عن اغتنام عتاد عسكري لهم, لآفتاً إلى أنه تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في المنطقة ذاتها .



وفي حجة أيضاً قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة وتم إحراق آليتين لهم شمال غرب جبل النار, في حين لقي خمسة مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص شمال غرب الشبكة في حيران .



وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في المهاشمة بمديرية خب الشعف وفي جبهة أسطر بمحافظة الجوف وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع للمرتزقة من مسارين في مفرق الوازعية وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم .



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير والسيطرة على عدد من المواقع في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع خلال عملية هجومية واسعة .

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