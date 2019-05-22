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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 12:59:03م
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  رياضة
شلسي يمدد عقد جيرو لعام إضافي
[22/مايو/2019] لندن- سبأ:
وضع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو حدا للشائعات حول مستقبله، من خلال تمديد عقده مع فريقه الحالي تشلسي الإنجليزي عاما إضافيا حتى 2020، بحسب ما أعلن نادي كرة القدم اللندني.

وأعرب جيرو في الآونة الأخيرة عن امتعاضه لقلة مشاركته أساسيا في صفوف فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، وسط تلميحات عن احتمال رحيله بعد نهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

لكن المهاجم الذي توج في الصيف الماضي مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018، وافق على البقاء في العاصمة الإنجليزية لعام إضافي على الأقل.

وقال للموقع الالكتروني للنادي "أنا سعيد جدا للتوقيع على عقد جديد ... كنت أريد فعلا الاستمرار لعام إضافي ...شعرت بأني جزء من الفريق من العائلة، منذ انضمامي وآمل في أن نحرز المزيد من

الألقاب".

وسجل جيرو 17 هدفا في 62 مباراة دافع فيها عن ألوان فريق "البلوز" منذ انضمامه من جاره أرسنال في يناير 2018.

وغالبا ما أدى جيرو دور المهاجم البديل للإسباني ألفارو موراتا المعار الى أتلتيكو مدريد حاليا وللأرجنتيني جونزالو هيجواين، لكنه ساهم بقوة في بلوغ فريقه نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) هذا الموسم بتسجيله 10 أهداف في المسابقة القارية وضعته في صدارة ترتيب الهدافين، تشاركا مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني.
سبأ
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