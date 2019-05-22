شركات اتصالات يابانية تبحث وقف بيع هواوي [22/مايو/2019] طوكيو – سبأ:



قالت شركات الاتصالات الهاتفية اليابانية الكبرى انها تبحث وقف بيع هواتف "هواوي" التي قررت الإدارة الأمريكية فرض حظر على تعامل الشركات الأمريكية معها.



واضافت أكبر شركة اتصالات في اليابان " إن.تي.تي .دوكومو" إنها تدرس وقف حجز منتجات "هواوي" الجديدة، في حين قالت منافستها "كيه.دي.دي آي كورب" إنها ستؤجل طرح هاتف "هواوي" الجديد "بي 30" إلى أجل غير مسمى. كما أعلنت "واي موبايل" التابعة لشركة الاتصالات العملاقة "سوفت بنك" خطوة مماثلة.



وحسب وكالة بلومبرج فإن هذه الخطوات تؤكد الصعوبات التي تواجهها "هواوي" الصينية التي تفوقت على "آبل" الأمريكية لتصبح ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم من حيث المبيعات.

