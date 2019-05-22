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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 12:59:03م
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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين و متطرفون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس
[22/مايو/2019] رام الله – سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء تسعة فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وقلقيلية وبيت لحم والخليل، واعتقلت المواطنين التسعة بزعم أنهم مطلوبون.

من جهة اخرى اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، ان عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الموقع الاثري في البلدة وسط حماية وحراسة مشددة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، موضحا ان الموقع الاثري بات مستهدفا أكثر من أي وقت مضى من قبل الاحتلال ومستوطنيه بسبب الاقتحامات المتواصلة له.

على صعيد اخر قررت محكمة الاحتلال الاسرائيلي في القدس مساء أمس الثلاثاء، إبعاد أربعة مواطنين مقدسيين عن مكان سكنهم بحي جبل الزيتون/ الطور المُطل على القدس القديمة والحبس المنزلي، كشرط للإفراج عنهم.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة المتخصص بانتهاكات الاحتلال بالقدس نقلا عن المحامي محمد محمود اليوم الاربعاء، أن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن كل من: أمير أبو جمعة، ومحمد أبو جمعة، ومهند خويص، ومحمد أبو جمعة، بشرط الإبعاد عن حي الطور لمدة شهر، وحبس منزلي حتى الثالث من شهر ينويو المقبل، وكفالة شخصية، وكفالة طرف ثالث.

وقال المركز، ان المحكمة قررت أيضا الإفراج عن خالد الشويكي بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان حتى السابع من الشهر المقبل.

واضاف، ان محكمة الاحتلال حكمت اليوم على الفتى محمد غسان جرادات من بلدة العيسوية، بـ "200 ساعة دورة"، وغرامة قيمتها الفي دولار، علما أنه اعتقل العام الماضي، وأفرج عنه بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن مكان سكنه، وخلال الفترة الماضية تم تخفيف شروط الإفراج عنه، حتى أصدر القاضي عليه الحكم اليوم، كما حكمت المحكمة على الفتى عمران عويوي بـ" 100 ساعة دورة"، وغرامة مالية، ومددت اعتقال الفتيين هيثم محمود ولؤي محمود من العيسوية حتى السابع والعشرين من الشهر المقبل.


سبأ
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