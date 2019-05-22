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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 12:59:03م
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شن سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم هجوماً بطائرة من طراز قاصف 2K على مطار نجران.
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أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
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توفي النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا 1، عن 70 عامًا، حسبما قال طبيبه فالتر كليبتكو، لوكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
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قتلى وعشرات المصابين جراء عنف انتخابي في إندونيسيا
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قتلى وعشرات المصابين جراء عنف انتخابي في إندونيسيا
[22/مايو/2019] جاكرتا – سبأ:
قتل ستة أشخاص وأصيب 200 آخرون على الأقل في جاكرتا في مواجهات بين الشرطة الإندونيسية ومتظاهرين غاضبين على خسارة مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية.

و قال محمد إقبال المتحدث باسم الشرطة ان الشرطة تحقق في بلاغات حول سقوط مزيد من القتلى أو الجرحى .

واضاف إقبال في مؤتمر صحفي: "خلال التعامل مع الاحتجاج، لم تكن الشرطة مسلحة بالذخيرة الحية منذ البداية" ..مشيرا الى أن الشغب لم يكن عفويا ، بل كان "مخططا له".

واعلنت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا أمس الثلاثاء رسميا أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بحصوله على 5ر55% من الأصوات.


سبأ
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