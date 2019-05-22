قتلى وعشرات المصابين جراء عنف انتخابي في إندونيسيا [22/مايو/2019] جاكرتا – سبأ:

قتل ستة أشخاص وأصيب 200 آخرون على الأقل في جاكرتا في مواجهات بين الشرطة الإندونيسية ومتظاهرين غاضبين على خسارة مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية.



و قال محمد إقبال المتحدث باسم الشرطة ان الشرطة تحقق في بلاغات حول سقوط مزيد من القتلى أو الجرحى .



واضاف إقبال في مؤتمر صحفي: "خلال التعامل مع الاحتجاج، لم تكن الشرطة مسلحة بالذخيرة الحية منذ البداية" ..مشيرا الى أن الشغب لم يكن عفويا ، بل كان "مخططا له".



واعلنت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا أمس الثلاثاء رسميا أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بحصوله على 5ر55% من الأصوات.





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