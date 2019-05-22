موسكو: اتفاق روسي ألماني فرنسي على ضمان وحدة الأراضي السورية [22/مايو/2019] موسكو – سبأ:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات الأخيرة في سوريا ولا سيما انتهاكات وقف إطلاق النار في محافظة إدلب.



وقال الكرملين في بيان صحفي عقب مكالمة هاتفية بين الزعماء الثلاثة أن الاتصال تضمن "تبادلا مفصلا للآراء حول القضية السورية، في ظل الانتهاكات المتعددة لنظام وقف الأعمال القتالية في إدلب من قبل الجماعات المسلحة المتشددة".



وأوضح الكرملين أن "الرئيس الروسي أبلغ ماكرون وميركل بالإجراءات التي يتم اتخاذها بالتعاون مع تركيا لتحقيق استقرار الأوضاع في شمال غرب سوريا، وحماية السكان المدنيين والقضاء على التهديد الإرهابي"، كاشفا عن اتفاق الزعماء الـثلاثة، على "مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للأزمة السورية بناء على القرار رقم 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتوافق مع مبادئ ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها".





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