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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 01:02:08م
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وزير الدولة البكير يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بالعيد الوطني
[22/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
رفع وزير الدولة عبدالعزيز البكير برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وإلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو .

وقال الوزير البكير في البرقية إن الشعب اليمني سيظل يفاخر بالوحدة الوطنية، باعتبارها الحدث والمنجز الاستراتيجي الأبرز في تاريخه المُعاصر والذي ظل يناضل طويلاً ويقدّم التضحيات الغالية والجسيمة من أجل تحقيق هذا الحلم الذي أصبح اليوم حقيقة راسخة في حياة اليمنيين رغم كل المؤامرات التي تسعى للنيل منه .

وأوضح أن تحقيق الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م وضع حداً لعهود طويلة من التشطير والتمزّق والتجزئة وأنهى مرارات ومآسي كبيرة عانى منها اليمنيون في ظل الانقسام والتشرذم.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تحل على الوطن وهو يواجه أشرس عدوان وحصار بقيادة السعودية والإمارات ومن خلفها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا للعام الخامس والذي يعمل على إعادة تقسيم اليمن إلى دويلات متناحرة فيما بينها ليسهل عليهم فرض الوصاية على الشعب اليمني، الذي سيفشل أهدافهم بدفاعه اليوم عن هذه الوحدة وعن السيادة اليمنية .


سبأ
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