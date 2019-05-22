أمين العاصمة ومحافظو المحافظات يهنئون القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ 29 [22/مايو/2019] صنعاء-سبأ:

رفع أمين العاصمة ومحافظو المحافظات برقيات تهان إلى القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وأشاروا في برقيات التهاني إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يأتي اليوم والشعب اليمني يسطر أروع صور الصمود في مواجهة العدوان والحصار الظالم، ما يجسد شموخ ووحدة الشعب اليمني ورفضه لمشاريع الاستعمار والوصاية.



وأكدت البرقيات أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال وستظل صمام أمان لاستقرار الوطن والمنطقة.. مشيرة إلى أن محاولات تحالف العدوان النيل من وحدة الوطن سيكون مصيرها الفشل.



وجدد أمين العاصمة والمحافظون التأكيد على أن أبناء اليمن سيظلون على العهد أوفياء لهذا المنجز الوطني الكبير وأنهم لن يتوانوا عن القيام بواجبهم في الدفاع عن سيادة الوطن.



وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطّرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن.. مشددين على أهمة استمرار الثبات والصمود ورفد جبهات العزة وتعزيز الوحدة الوطنية.



سائلين المولى عز وجل الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وأن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للوطن كل ما يصبو إليه من عزة وانتصار على قوى العدوان.





سبأ