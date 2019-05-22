ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 01:02:08م
سلاح الجو المسير يشن هجوماً على مطار نجران
شن سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم هجوماً بطائرة من طراز قاصف 2K على مطار نجران.
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 4 من المعتكفين فيه
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا من المعتكفين فيه.
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وفاة النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات (فورمولا 1)
توفي النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا 1، عن 70 عامًا، حسبما قال طبيبه فالتر كليبتكو، لوكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
آخر الأخبار:
استهداف العدو السعودي ومرتزقته بقصف مدفعي وصاروخي وهجوم بطائرة قاصف 2K
شلسي يمدد عقد جيرو لعام إضافي
شركات اتصالات يابانية تبحث وقف بيع هواوي
الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين و متطرفون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمين العاصمة ومحافظو المحافظات يهنئون القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ 29
[22/مايو/2019] صنعاء-سبأ:
رفع أمين العاصمة ومحافظو المحافظات برقيات تهان إلى القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وأشاروا في برقيات التهاني إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يأتي اليوم والشعب اليمني يسطر أروع صور الصمود في مواجهة العدوان والحصار الظالم، ما يجسد شموخ ووحدة الشعب اليمني ورفضه لمشاريع الاستعمار والوصاية.

وأكدت البرقيات أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال وستظل صمام أمان لاستقرار الوطن والمنطقة.. مشيرة إلى أن محاولات تحالف العدوان النيل من وحدة الوطن سيكون مصيرها الفشل.

وجدد أمين العاصمة والمحافظون التأكيد على أن أبناء اليمن سيظلون على العهد أوفياء لهذا المنجز الوطني الكبير وأنهم لن يتوانوا عن القيام بواجبهم في الدفاع عن سيادة الوطن.

وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطّرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن.. مشددين على أهمة استمرار الثبات والصمود ورفد جبهات العزة وتعزيز الوحدة الوطنية.

سائلين المولى عز وجل الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وأن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للوطن كل ما يصبو إليه من عزة وانتصار على قوى العدوان.


سبأ
  المزيد من (محلي)
استهداف العدو السعودي ومرتزقته بقصف مدفعي وصاروخي وهجوم بطائرة قاصف 2K
وزير الدولة البكير يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بالعيد الوطني
سلاح الجو المسير يشن هجوماً على مطار نجران
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
إستكمال إنارة الأحياء والشوارع بمدينة الحديدة
وزير الاتصالات يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بالعيد الوطني الـ 29
حملة توعوية لفرع هيئة الزكاة بريمة
أمسية في الخبت بالمحويت تناقش جوانب التحشيد للجبهات
لجنة التحسين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تناقش دراسات وخطط التحسين
اختتام منافسات مسابقة القرآن الكريم بمدارس أمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by