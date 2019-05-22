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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 12:59:03م
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قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019] محافظات -سبأ:
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الغارات الجوية على محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (ٍسبأ) أن الغزاة والمرتزقة أطلقوا 17 قذيفة على مزارع وممتلكات المواطنين في منطقتي الجبلية وجنوب مدينة التحيتا، مشيراً إلى أن طيران العدوان الأباتشي حلق في أجواء الفازة والجبلية بمديرية التحيتا.

وأكد المصدر إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهاماً عدائية شمال غرب حيس.

وذكر المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بالمدفعية أحياء سكنية في شارع الخمسين، واستهدفوا مطار الحديدة بتسع قذائف مدفعية .

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثماني غارات على مناطق متفرقة في مديرية كتاف وغارتين على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء وثلاث غارات على منطقة الأبقور بمديرية سحار.
سبأ
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