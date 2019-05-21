إستكمال إنارة الأحياء والشوارع بمدينة الحديدة [22/مايو/2019] الحديدة - سبأ:

تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ، ونائب وزير الكهرباء عبد الغني المداني ، أعمال إستكمال إنارة أحياء وشوارع مدينة الحديدة ، بعد إستكمال إيصالها إلى منازل المواطنين .



واستمع قحيم والمداني خلال نزولهما الميداني لشوارع وأحياء المدنية إلى آراء المواطنين حول الكهرباء ومتطلبات تحسينها مستقبلا ، مؤكدان اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى بالمحافظة وتوفير متطلباتها من الخدمات خصوصا الكهرباء لتزايد الاحتياج عليها في فصل الصيف .



واوضحا أن أعمال إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء تمت بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة ومكتب الأشغال وصندوق النظافة بالمحافظة.



فيما اوضح مدير عام كهرباء منطقة الحديدة جماعي سالم كليب ، حجم الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية في إطار إعادة ما تم تدميره من البنية التحتية لمنظومة الكهرباء وخطوات إعادة تشغيل محطات ومولدات الكهرباء التابعة للمؤسسة بشكل جزئي.



رافقهم في الزيارة مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة وعدد من المسؤولين والمختصين بكهرباء الحديدة والأشغال وصندوق التحسين.

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