وزير الاتصالات يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بالعيد الوطني الـ 29 [22/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وإلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو المجيد.



جاء فيها :



بمشاعر يمانية وطنية وحدوية غامرة بالحرية والإباء، يطيب لنا أن نرفع لكم وللقيادة السياسية أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 29 لـ 22 من مايو المجيد، أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات ومنتسبي قطاع الاتصالات والبريد العاملين بروح واحدة على امتداد التراب اليمنية، ومن خلالكم نزفها إلى كافة أبناء الشعب اليمني الشامخ بحريته ونضاله وهو يجسد أروع صور النضال والإباء دفاعاً عن حريته ووحدته، متمسكاً بصموده ومواجهته لمختلف التآمرات التشطيرية والتمزيقية للعام الخامس على التوالي.



يحتفي الوطن بذكرى الوحدة الـ29 في الـ22 من مايو هذا العام، وشعبنا اليمني العظيم يواصل نضاله وكفاحه المسلح ضد قوى الهيمنة والاستعمار ومطامعها الاحتلالية التي تهدد وحدته ونسيجه الاجتماعي المترابط، مجددا عهده في المضي قدماً على درب النضال والحرية والتمسك بالوحدة اليمنية المتجذرة في روح الإنسان اليمني على مر التاريخ، رافضاً كل الأهداف التمزيقية وأشكال الاستعمار والوصاية التي يسعى لبثها المستعمر الجديد عبر عدوان غاشم، تتساقط مخططاته أمام صمود الشعب الواحد وتضحيات المجاهدين في ثغور وميادين العزة والشموخ.



ونحن إذ نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ، فإننا نقف وقفة إجلالا وإكبار أمام التضحيات الجسيمة للشعب اليمني الأبي الجسور، ونترحم على شهدائنا الأبرار الذين عطروا تراب الوطن بدمائهم الزكية وقدموا أرواحهم بسخاء وإخلاص في سبيل الحرية والوحدة والكرامة ، يتقدمهم الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمة الله عليه، كما نحيي بإكبار وإجلال تضحيات أولئك المناضلين الأبطال من رجال الرجال الذين يذودون عن حياض الوطن ويدافعون عن عزته وكرامته بكل عزة وشموخ .



سائلين الله تعالى أن يعيد مناسبة العيد الوطني وقد تحقق لوطننا النصر الموعود وما يصبو إليه من عزة وكرامة وسلام.





سبأ