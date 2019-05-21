حملة توعوية لفرع هيئة الزكاة بريمة [22/مايو/2019] ريمة -سبأ:

دشن فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ريمة ، أمس الحملة التوعوية الزكوية بمركز المحافطة الجبين.



وفي التدشين أكد وكيل المحافظة عبدالله الضبيبي، على أهمية الحملة في التوعية بوجوب دفع الزكالة المستحقة ، داعيا فرع الهيئة بالمحافظة إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الجانب.



فيما اوضح مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة علي النهاري ان الحملة تشمل نشر الملصقات والمنشورات في الأسواق والمساجد والمحلات التجارية في جميع مديريات المحافظة .



واشار الى ان الحملة تتضمن ايضا برامج توعوية ارشادية عبر خطباء المساجد والمرشدين، وكذا وسائل الإعلام عن كافة الجوانب المتعلقة بالزكاة .

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