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أمسية في الخبت بالمحويت تناقش جوانب التحشيد للجبهات
[22/مايو/2019] المحويت -سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية بمديرية الخبت محافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر الجوانب المتصلة بالتحشيد وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.

وفي الأمسية بحضور وكيل أول عزيز الهطفي والوكلاء زيد الشامي ومحمد جبران وصادق فروان، استعرض المحافظ حيدر ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم وحصار جائر وتحديات تستدعي مواصلة الصمود والاستمرار في رفد الجبهات والوقوف صفا واحد لمواجهته وتجاوز الصعوبات.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية علی تفعيل الجوانب المتصلة بالتحشيد والتوعية بمخططات العدوان..مؤكدا اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي بمحافظة المحويت وتقديره لتضحياتهم.

وحث على استغلال ما تبقی من شهر رمضان في تزكية النفوس ومضاعفة العبادات وتعزيز التلاحم ودفع الزكاة ، وتفعيل قيم التكافل الاجتماعي لمواجهة التحديات الإقتصادية.

فيما أكد مسؤول الدائرة التربوية هادي عمار، على أهمية رسالة المنبر في التوعية والإرشاد لتعزيز الصمود ورفد الجبهات، وتمتين الروابط الأخوية وقيم ومبادئ الدين الإسلامي .

بدوره دعا مدير عام المديرية أحمد الولي إلى تكاتف الجهود المجتمعية لدعم المرابطين وتعزيز الاصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان.

من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة للزكاة حميد الرضمي إلی أهمية مبادرة الجميع لتطهير الأموال والأنفس بدفع الزكاة المستحقة .

وجدد الحاضرون في الأمسية السير علی درب الشهداء و المضي في مواجهة العدوان وتعزيز الصمود والتلاحم والاستمرار في رفد الجبهات حتى تحقيق النصر.

وكانت الامسية الرمضانية قد تطرقت لأهمية استغلال شهر رمضان المبارك في مضاعفة العبادات وتلمس اوضاع المحتاجين وتفعيل التحشيد والتوعية المجتمعية للتصدي للعدوان وتعزيز الصمود والثبات.

حضر الأمسية التي تخللها كلمة للشيخ محمد مطير ، مسئولي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومدير مكتب الاعلام بالمحافظة علي الأهجري والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وعدد من العلماء والتربويين والمثقفين .
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