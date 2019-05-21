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لجنة التحسين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تناقش دراسات وخطط التحسين
[22/مايو/2019] صنعاء-سبأ:
ناقشت لجنة التحسين بمجلس الإدارة المشترك لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أمس، برئاسة عضوا مجلس الإدارة حميد عاصم ومحمد الصرمي الدراسات والخطط المقدمة من اللجنة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا قطاعي البيئة والبلديات بأمانة العاصمة المهندس عايض الشميري ومحافظة صنعاء محمد الحباري، وأعضاء اللجنة الخطط والدراسات المرفوعة من صندوقي النظافة بالأمانة والمحافظة المتعلقة بالعمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الاجتماع الاحتياجات الخاصة بالأعمال التي سيتم تنفيذها وخطة العمل واحتياجات الصندوقين من معدات ووسائل بالإضافة إلى المعدات التي تحتاج إلى صيانة.

واستعرض خطط العمل ومدة التنفيذ والجوانب المتعلقة بتوحيد رسوم الأوعية الايرادية وآلية تنفيذ الأعمال على أرض الواقع .

وأشاد الاجتماع بما أنجزته اللجنة من مهام بحسب النماذج والمصفوفة المقدمة لها.. مؤكدا ضرورة إنجاز ما تبقى من المهام والمقترحات بشكل نهائي.

وأكد الإجتماع ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس والمتمثلة في تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من الموارد المالية .

وأشاد المجتمعون بحرص القيادة السياسية على تقديم الدعم لتطوير مستوى الخدمات في مديريات الأمانة والمحافظة.


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