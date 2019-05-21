اختتام منافسات مسابقة القرآن الكريم بمدارس أمانة العاصمة [22/مايو/2019] صنعاء-سبأ:

اختتمت بجامع الشعب بأمانة العاصمة منافسات المسابقة العامة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات مدارس أمانة العاصمة في دورتها الـ30 للعام 2018 - 2019م.



تنافس 180 حفاظا وحافظه لكتاب الله القرآن الكريم في الحفظ والتلاوة لفئتي البنين والبنات في المسابقة التي نظمها مكتب التربية والتعليم واستمرت أربعة أيام .



وفي الاختتام نوه مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة رئيس اللجنة الأشرافية زياد الرفيق بجهود الطلاب والطالبات من حفظة كتاب الله القرآن الكريم المشاركين والفائزين ولجان المسابقة وكل من ساهم في إنجاحها.



وأشار إلى أنه سيتم تكريم الفائزين والفائزات والقائمين على المسابقة وكل من ساهم في دعمها .. مثمنا جهود الجهات الداعمة من القطاع الخاص ورجال الأعمال للحفاظ والحافظات لكتاب الله الكريم .



وكانت المنافسات التي أقيمت لليوم الرابع والاخير على المصحف كاملاً لكل من فئة البنين والبنات بقاعات ولجان تحكيم مستقلة اسفرت عن فوز زكريا القدسي في فئة الطلاب بالمركز الأول من مدارس رواد اليمن الدولية بمديرية الصافية, وحل ثانيا جبران الحاج من مدارس الأمجاد بمديرية شعوب وثالثا عبدالله الوصابي من مدارس الاقصى بمديرية معين.



كما حصل الطالبان أمجد بكيل عبدالخالق من مدارس الوحدة العربية بمديرية معين وأمجد الميداري من مدارس التقوى مديرية الثورة على المركز الثالث مكرر.



وفي فئة الطالبات حققت الطالبة ياسمين عبده الجماعي من مدارس رواد اليمن الدولية بمديرية الصافية المركز الأولى, وحلت ثانيا نسيبة محمد أحمد العشاري من مدارس الوحدة العربية مديرية معين, وثالثا الجند من مدرسة طيبة بمديرية معين وذكرى القديمي من مدرسة سنان حطروم بمديرية شعوب الثالث مكرر.



وفاز بالمركز الأول في فئة خمسة أجزاء الحافظ عمرو خالد الغرارة من مدرسة مركز النور.



كما حصلت الحافظة إيمان يحيى عمر من مدرسة طاهر الصيفي على المركز الأول في فئة الخمسة أجزاء.



في حين ذهب نصيب المركز الأول في فئة العشرون جزء للحافظ عبد الرحمن آدم من مدارس رواد اليمن.



وكان المركز الأول في فئة المصحف كاملا من نصيب الحافظ زكريا عبدالباقي القدسي والحافظة ياسمين عبده الجماعي من مدارس رواد اليمن.





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