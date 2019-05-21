مناقشة مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحديدة [22/مايو/2019] الحديدة-سبأ:

ناقش القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن اوكي الوتسما، انشطة ومشاريع البرنامج الخدمية بالمحافظة.



وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام الهئية الوطنية للشؤون الإنسانية جابر الرازحي ، أشاد قحيم بالدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للمحافظة في مجالات الكهرباء ورصف الشوراع والطرقات والنظافة.. داعيا إلى توسعة انشطته ودعم المزيد من المشاريع الخدمية بالمحافظة.



وطالب القائم بأعمال المحافظ، ممثل برنامج الأمم المتحدة بالعمل من أجل الإفراج عن آليات معدات النظافة التي دعمت بها الأمم المتحدة المحافظة ، ولم تسلم بعد كبقية المحافظات الاخرى.



من جانبه أستعرض الممثل المقيم للبرنامج ، المشاريع الخدمية والانمائية التي يتم تمويلها بالمحافظة ، موضحا أن البرنامج سيقوم بتمويل مشاريع اخرى ستتيح فرص لتشغيل الأيادي العاملة .



وأشار إلى اهمية تقديم قيادة المحافظة الدعم والمساعدة لتسهيل اعمال البرنامج في تنفيذ مشاريعه بالمحافظة.

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