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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 02:18:50ص
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مناقشة مستوى الأداء الخدمي وتعزيز الاصطفاف في أمسيتين بشبام والطويلة
[22/مايو/2019] المحويت -سبأ:
ناقشت أمسيتان بمحافظة المحويت، احتياجات المواطنين من الخدمات وسبل تعزيز الاصطفاف في مواجهة العدوان.

حيث تطرقت أمسية بمديرية شبام كوكبان بحضور عدد من المسئولين إلى الصعوبات التي تواجه المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار وسبل تعزيز الاصطفاف في مواجهته.

وأكد وكيل المحافظة عبد السلام الذماري ضرورة اضطلاع الجميع بدورهم في مساعدة المحتاجين والفقراء وتخفيف معاناتهم خاصة خلال الشهر الكريم.

فيما ناقشت أمسية في منطقة درع بعزلة الضلاع الأسفل مديرية الطويلة، سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المديرية .

وحث وكيل وزارة التربية مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور محمد السقاف على الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء.. مشيدا بانتصارات وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

تخلل الأمسيتان عدد من الكلمات والقصائد أكدت استمرار الثبات والصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
سبأ
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