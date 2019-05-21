تدشين مشروع الإستجابة الطارئة لإدارة النفايات الصلبة بالحديدة [22/مايو/2019] الحديدة -سبأ:

دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، أمس مشروع الإستجابة الطارئة لإدارة النفايات الصلبة بمدينة الحديدة " النقد مقابل العمل".



ويهدف المشروع الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين بالشراكة مع مؤسسة التنمية المستدامة وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مرحلتين خلال الفترة 21 مايو - 23 يونيو القادم إلى تحسين المظهر الجمالي لمدينة الحديدة، ورفع مخلفات واكوام القمامة والحفاظ على البيئة .



وخلال التدشين الذي حضره وكيل المحافظة عبد الجبار احمد محمد ومشرف المحافظة أحمد البشري ومدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالحديدة جانتومس هيشرا ومدير مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي ، أشاد قحيم بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتبنيه تنفيذ المشروع.



وحث العمال المشاركين في الحملة على العمل بكل اخلاص في تنظيف المدينة ورفع القمامة والمخلفات من كافة شوارع واحياء وحارات المدينة ، وبما ينعكس بالإيجاب على الحد من انتشار الأمراض بالمحافظة.



وأكد دعم قيادة المحافظة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية ، خصوصا تلك التي تخدم المواطنين القاطنين في المدن.



فيما أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عبد الإله الأهدل أهمية تنفيذ المشروع في المرحلة الراهنة ، ومدى احتياج أبناء المحافظة إليه في إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة .



ولفت إلى ان حملة النظافة سيرافقها العديد من الانشطة التوعوية للمجتمع بأهمية النظافة لمنازلهم وحاراتهم وشوارعهم ونظافتهم الشخصية بهدف الوقاية من الامراض.



إلى ذلك أشار مدير مشروع النظافة سامر الهنومي إلى ان حملة النظافة ستنفذ بمشاركة ٦٦٠ عامل من صندوق النظافة و ألف و ٦٧٠ عامل من المجتمع منهم ٣٠% من النازحين و٧٠% من المجتمع المضيف للنازحين ، الى جانب ١٥ آليه من مختلف الأحجام.



من جانبه اشار مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي بالحديدة إلى ان الحملة تنفذ بهدف المحافظة على نظافة المدينة والحد من انتشار الأمراض وخاصة الكوليرا وغيرها التي تنتشر نتيجة تراكم القمامة.



وأشار إلى ان الحملة ستساهم في تشغيل اكثر من ألفين و ٢٠٠ عامل معظمهم من المجتمع في إطار برنامج النقد مقابل العمل وهو ما يعني تحسين معيشة العمال من خلال المقابل الذين سيحصلون عليه طوال ايام الحملة .

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