وكيلا هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية يلتقيان رئيس منظمة أكسفام [22/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

التقى وكيلا الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لقطاع التعاون الإنساني عبدالفتاح عردوم وقطاع التخطيط والبرامج ماجد عزان، رئيس منظمة أكسفام محسن صديقي.



استعرض اللقاء الأنشطة التي نفذتها المنظمة خلال الفترة الماضية.. مؤكدا على أهمية تحسين مستوى الأداء بما يحقق الأهداف المنشودة في مجال العمل الإنساني بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم .



وتطرق اللقاء إلى الكميات المنتهية من مادة الكلور في مخازن المنظمة في الحوبان في تعز.



وطالب وكيل الهيئة لقطاع التخطيط والبرامج على ضرورة الإسراع في فتح تحقيق في أسباب وملابسات عدم توزيع مادة الكلور عند الحصول عليها خاصة وأن اليمن في أمس الحاجة في ظل الاستهداف للقطاع الصحي من قبل العدوان واتخاذ الإجراءات تجاه المتسببين في ضوء نتائج التحقيق.



حضر الاجتماع مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية نوال الكبسي.

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