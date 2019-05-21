مناقشة آلية حصر وتوزيع مساعدات هيئة الزكاة للفقراء بالحديدة [22/مايو/2019] الحديدة -سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، آلية حصر وتوزيع المساعدات التي ستقدمها الهيئة العامة للزكاة، للفقراء والمساكين في عموم مديريات المحافظة.



وتطرق الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة عبدالجبار محمد أحمد ومشرف المحافظة أحمد البشري ومدير فرع الهيئة العامة للزكاة جمال الحميري ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر حسين الرازحي، إلى دور مدراء عموم ومشرفي المديريات في التعاون والتعريف بالحالات المستحقة للمساعدات وتسجيلها لإعتمادها وفق النماذج المعدة.



واقر الإجتماع الذي حضره مدير مكتب الأوقاف سليمان الفقيه ومدير مكتب الشؤون الإجتماعية محمد حجر والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عبدالإله الأهدل وأعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف والتوزيع من قبل الهيئة برئاسة مندوب الهيئة محمد الموسع، إقامة ورشة تدريبية للمكلفين بتوزيع المساعدات على مستوى كل مديرية خلال اليومين القادمين.



وفي الإجتماع أشاد القائم بأعمال المحافظ بجهود الهيئة العامة للزكاة في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديريات المحافظة في ظل العدوان والحصار.



ودعا قحيم منظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني إلى توسيع خدماتها ومساعداتها لتغطية شرائح مختلف من المستفيدين بالمحافظة خصوصا خلال شهر رمضان.. مؤكدا استعداد قيادة السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات لإنجاح أنشطة المنظمات واستفادة المواطنين منها.



وكان مندوب الهيئة العامة للزكاة قد أستعرض مهام اللجنة والدور الملقى على عاتقها، وما يمكن تقديمه من قبل السلطة المحلية لإنجاح أهدافها.

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