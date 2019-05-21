اجتماع موسع للمجالس المحلية بمديريات مركز الحديدة [22/مايو/2019] الحديدة -سبأ:

ناقش اجتماع موسع لأعضاء المجالس المحلية بمديريات مركز الحديدة وعقال الحارات والشخصيات الإجتماعية، أمس الأوضاع الإنسانية بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ، وبحضور وكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد ومشرف المحافظة أحمد البشري ومدير الأمن هادي الكحلاني ومدراء عموم مديريات الحالي والحوك والميناء ومسؤولو الإدارات التعليمية والمكاتب الأيرادية والخدمية، سبل تعزيز عوامل الصمود في ظل استمرار العدوان وتنصله عن تنفيذ اتفاق السويد.



وتطرق المجتمعون إلى المستجدات الراهنة في ظل تواجد اللجنة الأممية الخاصة بتنفيذ اتفاقية السويد ، وماتحقق في إطار خطوة إعادة الإنتشار والتفتيش أحادية الجانب والمحاولات المستميتة للطرف الآخر إفشالها بمواصلته إختراق الهدنة على مدار الساعة .



وتناول الإجتماع الجوانب المتصلة بتطوير أداء السلطات المحلية في المديريات، وخصوصا ما يتعلق بزيادة الإيرادات وتنمية الموارد، لتغطية إحتياجات المحافظة من الخدمات الأساسية والمشاريع المتعلقة بحياة المواطنين بقطاع الكهرباء وغيرها ، بالإضافة إلى آلية ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين والفقراء والنازحين والمتضررين جراء العدوان .



وأشاد الاجتماع بصمود أبناء محافظة الحديدة ومساهمتهم الفاعلة في التصدي للعدوان على مختلف المستويات، مشددا على أهمية تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات ، ونبذ كل الدعوات الهدامة التي تهدف إلى شق الصف الوطني وتهدد الجبهة الداخلية .



وأكد القائم بأعمال المحافظ أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص لمعالجة الصعوبات التي تواجه إستمرار الخدمات الضرورية.



فيما أوضح وكيل محافظة الحديدة أن المواطنين بالحديدة يعانون من وضع إنساني كارثي جراء استمرار العدوان والحصار الذي يتعرض له اليمن بصورة عامة والحديدة بشكل خاص.



وأكد حرص القيادة السياسية على تحقيق السلام وتنفيذ إتفاق السويد رغم أستمرار خروقات العدوان لوقف إطلاق النار، وما نتج عن ذلك من سقوط لمئات المدنيين، وتفاقم الوضع الإنساني بالرغم من تنفيذ المرحلة الأولى من خطوة إعادة الإنتشار من قبل الوفد الوطني واللجان المشكلة في اطارها.



من جانبه أكد مشرف المحافظة أهمية تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة وخاصة الأمنية واعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات في تثبيث الأمن والإستقرار والحفاظ على ما تحقق من انتصارات على العدوان .



وثمن البشري تضحيات أبناء الحديدة وتقديمهم لقوافل من الشهداء دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .. وقال" يجب علينا مقابلة الوفاء بالوفاء، فأهل الحديدة أهل فضل وإحسان ".

سبأ