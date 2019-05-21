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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 02:18:50ص
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هيئة الزكاة تدشن صرف المستحقات للفقراء بمديرية سحار بصعدة
[22/مايو/2019] صعدة -سبأ:
دشنت مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صعدة صرف المستحقات للفقراء والمساكين في مديرية سحار وذلك ضمن المشروع الاستراتيجي الذي يستهدف 500 ألف أسرة في مختلف محافظات الجمهورية .

وخلال التدشين أشاد محافظ المحافظة محمد جابر عوض بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للزكاة والجهود المبذولة بصرف الزكاة في مصارفها .

وأكد المحافظ على أهمية دور اللجان المجتمعية في خدمة شريحة الفقراء والمساكين .. لافتا إلى أهمية تحمل الجميع للمسؤولية والعمل بإخلاص كلا من موقعه .

بدوره أوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة محمد علي قيلي، حرص الهيئة على إيصال المستحقات للفقراء والمساكين بناء على كشوفات الحصر المعدة مسبقا مع تصحيح أي اختلالات قد تحدث.

حضر التدشين مدير عام المديرية خالد الذيبان ومدير فرع الهيئة بالمديرية أحمد الشامي .
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