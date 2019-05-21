مناقشة تعزيز الأداء الأمني في المحويت [22/مايو/2019] المحويت-سبأ:

ناقش اجتماع للقيادات الأمنية بالمحويت برئاسة مدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي، جوانب تعزيز الآداء واليقظة الأمنية.



واستعرض الاجتماع الذي ضم قادة الوحدات الأمنية في مركز المحافظة والمديريات التقرير الأمني للفترة الماضية وجهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ علی سكينة المجتمع.



وتطرق الاجتماع إلی خطة تأمين الفعاليات والتعزيزات المطلوبة لعدد من النقاط الأمنية والأسواق والمراكز الحيوية وتكثيف جهود ضبط الجريمة.



وأشاد مدير أمن المحافظة بجهود قادة الوحدات ومستوی الاداء الجيد..حاثا علی تعزيز اليقظة لضبط العناصر المندسة التي تعمل لصالح العدوان وأدواته بهدف زعزعة نسيج المجتمع.



وأشار الحمزي إلی ما يتعرض له الوطن من مؤامرات ومحاولات لتحالف العدوان للنيل من أمن البلاد ما يستدعي من الجميع الإضطلاع بدور فاعل خصوصا رجال الأمن لتفويت الفرصة علی العدوان ومرتزقتة.

وأعتبر صمود الشعب وجيشه ولجانه البواسل وكذا الأجهزة الأمنية ومواصلة يقظتها العالية الصخرة التي ستتحطم عليها كل رهانات ومحاولات العدوان ومرتزقته.

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