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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 12:48:02ص
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اجتماع لمكاتب الهيئة العامة للزكاة بحجة
[22/مايو/2019] حجة-سبأ:
ناقش اجتماع عقد امس بمحافظة حجة ضم مدراء مكاتب الهيئة العامة للزكاة في اثنى عشر مديرية ، وأعضاء لجان الحصر المركزية والمحلية الخاصة بحصر الأسر الفقيرة والأشد فقرا نماذج الحصر وآلية العمل المقرة .

وفي الاجتماع الذي حضره مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة علان علي فضائل،ومدير مكتب التربية والتعليم على القطيب، ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور هيثم الجبري.. ثمن وكيل المحافظة محمد القاضي دور هيئة الزكاة في التخفيف من معاناة ابناء المجتمع وحرصها على توزيع الزكاة حسب مصارفها .

وشدد القاضي على ضرورة التحري فى حصر الأسر الفقيرة والاشد فقرا بكل مصداقية و امانه.
من جانبه اكد مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة محمد حجر أهمية الاجتماع في توضيح وتحديد دور كل الجهات المعنية بحصر الأسر الفقيرة والأشد فقرا حسب توجهات قيادة الهيئة...مثمنا تعاون كل المعنيين في إنجاح هذا العمل الإنساني .

ونوه حجر بأن هناك اجتماعات قادمة لبقية المديريات متعلقة بذات الموضوع.
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