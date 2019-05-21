تشييع جثماني الشهيدين مياح و المحبشي في حجة

حجة - سبأ :

شُيع اليوم بمحافظة حجة في موكب جنائزي مهيب جثماني الشهيدين منير احمد المحبشي ونجم الدين علي مياح ، من أبناء المحافظة، اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهم الوطني في الدفاع عن اليمن ومواجهة الغزاة والمعتدين بجبهات العزة والكرامة .

وفي مراسم التشييع التي تقدمها وكيلا المحافظة الدكتور عبدالملك جحاف ومحمد القاضي ومشرف المحافظة نايف ابو خرفشه وبحضور ومدراء عموم عدد من المكاتب التنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية ، قدم المشيعون واجب العزاء والمؤاساة لأسرتي الشهيدين .

وعبر المشيعون عن إدانتهم واستنكارهم للقصف الهستيري ولكل الأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام السعودي والتي تستهدف اليمن ارضا وانسانا.

واكدوا أن العدوان مهما مارس من أعمال وحشية وجرائم حرب وتمادى في غيه وحصاره فإن ذلك لن يزيد ابناء اليمن الا ثباتا وعزيمة واصرار على مواجهته والتصدي له ولمرتزقته .

[21/مايو/2019]سبـأ