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إب : تدشين المرحلة الأولى من قافلة كسوة العيد للمرابطين
[21/مايو/2019]
إب - سبأ :

دشنت بمحافظة إب اليوم المرحلة الأولى من قافلة كسوة العيد للمرابطين في الجبهات، والتي تسيرها دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله بالتعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية بالمحافظة.




تستهدف المرحلة الأولى من القافلة، ألف من المرابطين في جبهة الضالع والذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدوان ومرتزقته.

وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة جمال الحميري .. أكد وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن صالح حاجب، أهمية دعم المرابطين في الجبهات، بما يعزز من صمودهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وثمن المشاركة الفاعلة للجامعات الحكومية والأهلية بالمحافظة لتجهيز هذه القافلة.

فيما اعتبر رئيس دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله الدكتور عبدالله الشامي تسيير القافلة رسالة لدول العدوان باستمرار أبناء اليمن في الصمود والثبات.

وأكد أن القافلة ستليها عدة قوافل حتى تحقيق النصر على قوى العدوان والمرتزقة.

بدوره أوضح الأمين العام المساعد لجامعة إب الدكتور نبيل الورافي أن القافلة، أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في الذود عن حياض الوطن.

من جانبه أوضح مدير الإمداد والتموين محمد هادي أن القافلة التي اشتملت على ملابس عيدية، تأتي عرفانا بتضحيات المرابطين في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة.

حضر التدشين نائبا رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي والدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان ورئيس الملتقى الأكاديمي الدكتور العزي العقاب وعميد مركز البيئة الدكتور علي مياس .

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