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أمسية برئاسة وزير الصحة تناقش الوضع الصحي بريمة
[21/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، الوضع الصحي بمحافظة ريمة.


كما ناقشت الأمسية تحت شعار "يد تداوي من يحمي ويبني"، آلية تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها، في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

وأستعرضت الأمسية بحضور ووكلاء وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور وقطاع التخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني وقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ، آلية تحسين الأداء للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 وأكدت الأمسية التي شارك فيها مدير مكتب الصحة بمحافظة ريمة الدكتور صادق المسوري ومدراء الصحة والهيئات والمستشفيات بمديريات المحافظة أهمية الربط الشبكي بمستشفيات ريمة لضبط الموارد و تضافر الجهود لتحسين الوضع الصحي بالمحافظة ومكافحة الأمراض والأوبئة واستئصالها من المحافظة.

وتطرقت إلى أهمية التخطيط والعمل برؤية واضحة سواء على مستوى المستشفى أو المركز للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة .. مشيرة إلى ضرورة تأهيل مستشفيات المحافظة وتجهيز غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ.

   وفي الأمسية أكد وزير الصحة أن محافظة ريمة محافظة ناشئة وتحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لتحسين الوضع الصحي .. مشيرا إلى حرص الوزارة دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتوفير التجهيزات حسب الإمكانيات وكذا العمل على توفير الحوافز المالية للكوادر الطبية.

وشدد على قيادة مكتب الصحة بريمة على ضرورة توفير الاختصاصيين من الأطباء في مستشفيات المحافظة والعمل على تأهيل الكوادر الصحية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأهاب الدكتور المتوكل  بالجميع الاضطلاع بدورهم كل فيما يخصه سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو مكاتب الصحة وصولاً إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية يستفيد منها المرضى.

فيما استعرض مدير مكتب الصحة بمحافظة بريمة، الوضع الصحي بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل .. مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مستشفيات بالمحافظة و41 مركز و 97 وحدة صحية .

 وتطرق إلى ما تم انجازه خلال الفترة الماضية في تحسين الخدمات الصحية وتوفير الأطباء والاختصاصيين .. مؤكدا أن المحافظة بحاجة الى الاطباء في كثير من الاختصاصات والتجهيزات والمعدات والأدوية وكذا سيارات اسعاف.

 أثريت الأمسية بالمداخلات والمناقشات من قبل وكلاء الوزارة ومدراء مكاتب الصحة بمديريات المحافظة، ركزت على الصعوبات التي تواجه سير العمل وأهمية تعزيز النظام الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، والمشاركة المجتمعية في تحسين الأداء.
سبـأ
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