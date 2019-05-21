محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير تنسيق الشئون الإنسانية بحجة يطلع على الأضرار بمخيمات النازحين في عبس حجة - سبأ :

اطلع مدير الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بمحافظة حجة علان علي فضائل على حجم الأضرار التي لحقت بمساكن أسر النازحين في مخيمي الخديش ومجعر بمديرية عبس نتيجة الأمطار التي من الله بها على المديرية.



وأوضح فضائل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرع الهيئة وجه نداء استغاثة للمنظمات العاملة في إطار المحافظة بسرعة تقديم المساعدة لأسر النازحين التي تضررت مساكنها في مخيمي الخديش ومجعر .



ولفت إلى تفاقم معاناة مئات الأسر النازحة جراء العواصف والأمطار الغزيرة على مديرية عبس والتي تسببت في اقتلاع مخيماتهم .. مؤكدا أن تلك الأسر أصبحت معرضة للكثير من المخاطر والأوبئة، ما يتطلب تضافر الجهود للتخفيف من معاناتهم.



رافقه خلال الزيارة مدير مديرية حيران راجح طفيان ومدير مركز المعلومات بفرع الهيئة حاشد المحمري ومندوب الهيئة بمديرية عبس خالد عكي.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ