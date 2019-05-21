محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين برنامج تدريبي في مجال كسب العيش بحجة حجة - سبأ :

دشنت مؤسسة صدى للبناء والتنمية اليوم البرنامج التدريبي في مجال سبل كسب العيش ضمن مشروع خدمات الرعاية المجتمعية ذات الجودة للطفل والأطفال المعرضين للعنف بالشراكة مع منظمة انترسوس العالمية وبدعم من اليونيسف .



يتلقى 45متدربا ومتدربة من الأسر المعرضين للعنف خلال الفترة من 21 مايو – 30 يونيو مهارات نظرية وتطبيقية في مجال الحاسب الآلي وفن الخياطة والتفصيل وصناعة العطور والبخور.



وفي تدشين البرنامج أشاد وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة في العمل الإنساني بالمحافظة .



وأكد على أهمية التأهيل والتدريب للفئات المستهدفة بما يمكنها من إيجاد فرص عمل تساعدها على تحسين أوضاعها المعيشية.



فيما أشار مدير عام فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بالمحافظة علان علي فضائل ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور هيثم الجبري، إلى الأهمية التي ستعود على المتدربين من البرنامج الذي يركز على تعزيز سبل العيش الكريم وإيجاد فرص عمل للأسر محدودة الدخل خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.



وحث فضائل والجبري المتدربين والمتدربات على الاستفادة من مفردات البرنامج وما يتضمنه من معارف ومهارات .



من جانبه استعرض رئيس مؤسسة صدى للبناء والتنمية وليد احمد عبدالله تدخلات مشروع خدمات الرعاية المجتمعية ذات الجودة للطفل والأطفال المعرضين للعنف والأنشطة التي يتضمنها.



وأوضح أن المتدربين سيحصلون في نهاية البرنامج التدريبي على الأدوات التي تمكنهم من الشروع في مزاولة المهن التي تدربوا عليها والتي تتضمن أجهزة حاسوب ومكائن خياطة وأدوات صناعة البخور والعطور .



حضر التدشين مدير فرع المؤسسة بالمحافظة عبدالكريم العليي ومدير مشروع الرعاية المجتمعية بمنظمة انترسوس الدكتور راجي مهاوش ومديرة معهد اروى التقني سمر الاعور .

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ