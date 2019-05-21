محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع السلال الغذائية بمديرية الجبين بريمة ريمة - سبأ :

دٌشنت بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم المرحلة الخامسة من توزيع السلال الغذائية بتمويل لجنة الحاج أبو ناصر وحسينية نور الحسين والمحسنين والمحسنات من الشعب الكويت.



وفي التدشين نوه وكيل المحافظة محمد عبده مراد بجهود الداعمين لهذا المشروع الخيري في توزيع السلة الغذائية بما يخفف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.



ودعا المنظمات الداعمة والجمعيات الخيرية، إلى تقديم المساعدات للأسر الفقيرة والنازحة بالمحافظة.



فيما أوضح مدير المشروع بالمحافظة محمد أمين أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار مشروع الإمام علي بن أبي طالب والمقدمة من لجنة الحاج أبو ناصر وحسينية نور الحسين والمحسنين والمحسنات.



وأشار إلى أن المرحلة الخامسة تستهدف عزلة شاحط والحيث من الأسر الأشد فقرا والنازحة والمحتاجة وأسر الشهداء بمديرية الجبين، تليها مراحل أخرى لبقية مناطق المحافظة.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ