[21/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عُبيد سالم بن ضبيع اليوم مدير برنامج الحوالات النقدية الطارئة بمنظمة اليونيسف لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية شيرين فاركي.
ناقش اللقاء الإجراءات النهائية لصرف المرحلة الخامسة من المعونات النقدية الطارئة للمستفيدين خلال شهر يونيو القادم.
وتطرق اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي إلى إمكانية دعم الوزارة وصندوق الرعاية وفق خطة مقدمة من الوزارة والصندوق لمناقشتها خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية تسهيل عملية الصرف وتجاوز السلبيات التي رافقت المراحل السابقة.
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