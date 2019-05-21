محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في مجال التحكيم بالمنازعات المدنية والتجارية بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتمت بمركز تدريب وتأهيل المحامين اليوم دورة تدريبية في مجال التحكيم بالمنازعات المدنية والتجارية.



تلقى عدد من المحامين والمحاميات والمهتمين، في أربعة أيام محاضرات وتطبيقات عملية حول التحكيم وإجراءاته وسير الخصومة التحكيمية حتى إصدار حكم التحكيم وتنفيذه، وكذا إجراءات دعوى بطلانه، يقدمها عدد من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال.



وفي الاختتام حث وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق على استمرار التدريب والتأهيل النوعي في التحكيم وإعداد المحكمين محلياً وإقليمياً ودولياً .



وأكد أهمية التنسيق بين وزارة الأشغال ونقابة المحامين في إعداد المهندسين المحكمين باعتبار أن الوزارة بيت الخبرة الهندسية.



فيما أشار نقيب المحامين اليمنيين عبدالله محمد راجح إلى أهمية الدورة التأهيلية في مجال التحكيم الدولي بالمنازعات المدنية والتجارية.



وأكد أهمية توسيع المركز لدورات تدريبية وتأهيلية بالتنسيق مع بقية المراكز الإقليمية والدولية المعنية .. مشددا على ضرورة أن يكون المحامي أكثر اهتماما في هذا المجال.



وفي الختام الذي حضره مدير المركز محمد عمر الحبابي ونائبه صالح الطيار ونائب رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة المحامين خالد المعيني، تم توزيع الشهادات على المتدربين.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ