محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صندوق النظافة بالمحويت يدعو المنظمات لدعم برامجه التوعوية والبيئة المحويت - سبأ :

دعا صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المحويت المنظمات العاملة في المجال الإنساني إلى تمويل برامجه وأنشطته التوعوية والبيئية خاصة في ظل انتشار الأوبئة ومنها الكوليرا.



وأكد الصندوق في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تداعيات الوضع الاقتصادي الناجم عن استمرار العدوان والحصار أدى إلى توقف مشاريع النظافة.



وأشار البيان إلى أن الصندوق يواجه صعوبات جراء شحة الإيرادات والإمكانات وكذا تهالك غالبية معدات الصندوق وقلابات نقل المخلفات وعدم القدرة على صيانتها وشراء معدات جديدة.



وأوضح مدير الصندوق ناجي الخولي أن الصندوق لا يستطيع تنفيذ برامجه وأنشطته التوعوية المتعلقة بتحسين أعمال النظافة والمشاريع الهادفة الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع سواء بمركز المحافظة أو المديريات.



وأكد احتياج الصندوق لدعم المنظمات لتمويل تنفيذ حملات وأنشطة توعوية ومبادرات مجتمعية لتعزيز دور الصندوق في أعمال النظافة كثقافة وسلوك وممارسة يومية.



وذكر أن الصندوق يواجه صعوبات في نقل المخلفات إلى مقالب آمنة، ما ينعكس آثارة على الزراعة وصحة المجتمع .. داعيا المنظمات الدولية والمحلية المهتمة إلى دعم أهم مشاريع النظافة وتمويل شراء معدات وفرامات وتنفيذ حملات التوعية وإنشاء عدد من الحدائق والمتنزهات بمركز المحافظة والمديريات.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ