عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ألمانيا تقدم مساعدة بقيمة 4 ملايين يورو لمكافحة وباء إيبولا في الكونغو برلين – سبأ :



قدمت ألمانيا مساعدة عاجلة بقيمة أربعة ملايين يورو لمحاربة تفشي وباء إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن الوزارة تضع تحت تصرف منظمة الصحة العالمية مساعدة عاجلة بلغت قيمتها أربعة ملايين يورو أخرى لوقف تفشي مرض إيبولا في شرق الكونغو.. مضيفا أنه "بذلك تساهم ألمانيا مساهمة فارقة" في وقف تفشي هذا الوباء.



وأشارت الوزارة إلى أنه يتم دعم علاج المصابين وإجراءات الوقاية التي تتمثل في تلقيح الأشخاص المعرضين للخطر المباشر وكذلك التدابير المتعلقة بالنظافة والإمداد بماء الشرب.



وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس دعا امس الأسرة الدولية إلى الاتحاد لمواجهة وباء "إيبولا" في شرقي الكونغو الديمقراطية..مشيرا إلى أن هذا الوباء تسبب في وفاة حوالي 1200 شخص منذ أغسطس الماضي.



ومنذ بداية تفشي الوباء، وقعت حوالي 1160 حالة وفاة من أصل 1760 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ