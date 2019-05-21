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وكيل هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا "
[21/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

التقى وكيل الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية لقطاع التخطيط والبرامج ماجد عزان اليوم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا" سبستيان تريفيس.

ناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية في اليمن والاحتياجات الطارئة في ظل استمرار العدوان، وكذا سير المشاريع الإنسانية وطبيعة الصعوبات التي تعترض تنفيذها والاحتياجات الأساسية والطارئة المتصلة بمعيشة المواطنين والأمن الغذائي.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بضعف التمويل المخصص لخطة الاستجابة والتي لا تتجاوز 20 بالمائة من إجمالي المبلغ المطلوب والتأكيد على ضرورة حث المانحين على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه خطة الاحتياج ومدى مساهمتهم في تلبية الاحتياجات المقدمة في خطة الاحتياج لعام 2019م بما يحقق الأهداف المرجوة وتخفيف المعاناة اليمنيين.

وفي الاجتماع عبر الوكيل عزان عن الاستياء من البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي والذي يخدم تحالف العدوان فضلا عن تشويه حكومة الإنقاذ في مخالفة للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد حرص الهيئة والجهات المعنية على تذليل الصعوبات لإيصال المساعدات لمستحقيها .. وقال " خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي برنامج الأغذية العالمي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن لتدارس آلية تسجيل المستفيدين من المساعدات الإنسانية واختيارهم حسب المعايير الإنسانية التي تضمن وصولها للأشد احتياجا بما يمنع وقوع الإختلالات بالميدان والاتفاق على بدء ترتيب هذه الإجراءات".

فيما أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أهمية التنسيق بين الهيئة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتسهيل الأعمال الإنسانية وتوسيع دائرة الاستجابة الطارئة لمواجهة الكوارث.

وعبر عن شكره وتقديره للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والجهات الحكومية المعنية بتسهيل العمل الإنساني على الجهود المبذولة لتسهيل العمل الإنساني والتعاون الجاد لتذليل الصعوبات والتحديات.

سبـأ
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