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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 11:20:28م
قائد الثورة: ضربات الجيش واللجان يتم الإعلان عنها وادعاءات النظام السعودي باستهداف مكة افتراء
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن ضربات الجيش واللجان يتم الإعلان عنها أولًا بأول وبكل شجاعة ووضوح .. مشيرا إلى أن ما تداوله إعلام النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو افتراء وبهتان وكذب فظيع وادعاءٌ شنيع.
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 4 من المعتكفين فيه
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا من المعتكفين فيه.
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وفاة النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات (فورمولا 1)
توفي النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا 1، عن 70 عامًا، حسبما قال طبيبه فالتر كليبتكو، لوكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
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  عربي ودولي
ظريف: أميركا تقوم بلعبة خطيرة جدا من خلال تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة
[21/مايو/2019]
طهران  - سبأ:
أکد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مقابلة تلفزيونية بأنه لا تفاوض مع واشنطن طالما انها لا تحترمنا ولا تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

وتابع ظريف قائلا: ان أميركا تقوم بلعبة خطيرة جدا من خلال تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة.

وقال ظريف "وجود كل هذه الأصول العسكرية في منطقة صغيرة هو بحد ذاته عرضة للحادث، لذلك يجب توخي الحذر الشديد ونعتقد أن الولايات المتحدة تمارس لعبة بالغة الخطورة.”

وقال ظريف فيما يتعلق بصفقة عام 2015 - التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا - "لقد تصرفنا بحسن نية"، للقبول ببعض القيود النووية مقابل رفع العقوبات.

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