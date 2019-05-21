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استكمال الترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات العامة بمحافظة الحديدة
[21/مايو/2019]
الحديدة - سبأ :

استكملت الترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات الأساسية والثانوية بمحافظة الحديدة للعام الدراسي 2018 - 2019.

وأشار مدير عام مكتب التربية و التعليم  رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة عمر محمد بحر إلى أن عدد من استكملت و ثائقهم 24 الف و 398 طالبا وطالبة .. موضحا أنه تم طبع أرقام الجلوس وتسليمها لإدارة الامتحانات التي ستقوم بدورها بتسليمها للمديريات فالمدارس فالطلاب والطالبات.

ولفت بحر إلى أن إدارة الامتحانات بالمكتب تسلمت الأسبوع الماضي من الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة أرقام جلوس طلاب وطالبات المحافظة المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري البالغ عددهم 17  الف و 600 طالبا و طالبة موزعين على القسمين العلمي 16 الف و 192 طالبا و طالبة ، والأدبي  الف و 408 طالبا وطالبة.

ولفت مدير التربية الى أن لجنة النظام و المراقبة للشهادة الأساسية بالمحافظة واجهت صعوبات كانت عند مستوى المسؤولية و انجزت بنجاح و اقتدار كافة الاجراءات والمهام الفنية الخاصة بإصدار أرقام الجلوس لجميع من استكملت وثائقهم من الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي الجاري.

وأشاد رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات بالجهود المبذولة و المتميزة لإدارة الامتحانات ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الأساسية بالمحافظة.

مؤكدا أن نجاح إدارة الامتحانات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الاساسية يمثل المحصلة العامة لنجاح التربويين بعموم المحافظة سواء باستمرار وانتظام التعليم او باستكمال وايصال وثائق المتقدمين و المتقدمات للامتحانات العامة للشهادتين الثانوية العامة والأساسية واستلامها و تسليمها للمدارس و منها يدا بيد للطلاب و الطالبات.

سبـأ
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