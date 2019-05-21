محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة مكافحة نواقل الكوليرا بمديريتي الحالي والحوك بالحديدة الحديدة - سبأ :

دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل الهيئة العامة لحماية البيئة ياسر الغبير، الحملة البيئية لمكافحة نواقل الكوليرا بمديريتي الحالي والحوك بدعم منظمة اليونيسيف.



وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد .. أشاد قحيم بدور الهيئة في تنفيذ الحملة بما يسهم في مكافحة هذا الوباء الذي تسبب في وفاة الكثيرين.



وأكد دعم الحملة وتسهيل مهام الفرق المنفذة لها بما يحقق النجاح المأمول منها .. مطالبا بتكثيف الحملات حتى التأكد من خلو المدينة من الوباء بصورة تامة.



فيما أشار وكيل الهيئة الغبير إلى أن الحملة التي تنفذ بمديريات باجل، بيت الفقيه، زبيد، الزيدية، اللحية تأتي استكمالا للمرحلتين الأولى والثالثة .. مبينا أنا لحملة يشارك في تنفيذها ١٤ فريق توعية بهدف رفع الوعي البيئي للوقاية من الإصابة بالوباء بالمديريات المستهدفة.



وبين أنه سيرافق عملية التوعية عملية الرش الضبابي والرذاذي للمستنقعات والبيارات والمياه الراكدة ومحطات الصرف الصحي في المديريات المستهدفة .



بدوره أوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة فتح الجبلي أن الحملة تستهدف المناطق والمديريات الأشد تضررا من الوباء بما يساهم في الحد من انتشاره.



ولفت إلى أن الحملة ترافقها حملة نظافة واسعة بالمديريات المستهدفة بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بما يضمن محاصرة الوباء والحد منه .



حضر التدشين مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عبد الإله الأهدل ومدير مديرية الحالي عبد المنعم الرفاعي والقائم بأعمال مديرية الحوك علي باري جرب.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ