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مؤسسة الزهراء تدشن مشروع توزيع السلال الغذائية لأسر الشهداء بخولان
[21/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة الزهراء الثقافية الاجتماعية التنموية الخيريه مشروع توزيع السلة الغذائية لأسر الشهداء والمعاقين بمديرية خولان.

وفي التدشين ثمن وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم جهود المؤسسة ودعمها أسر الشهداء بمديرية خولان والتخفيف من معاناتهم.

ودعا عاصم كافة المؤسسات والجمعيات والمنظمات الخيرية للالتفات لأسر الشهداء والأسرى .. لافتا إلى أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لهم.

فيما أشاد أمين عام محلي خولان عبدربه قطرة بدعم المؤسسة لأسر الشهداء والمعاقين.. مؤكدا الاستعداد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير أعمال المؤسسة الخيرية.

بدوره أشار المدير التنفيذي في المؤسسة الحسين أحمد صباح إلى أن توزيع السلال لأسر الشهداء والمعاقين بمديرية خولان يأتي ضمن برامج المؤسسة الخيرية المقدمة على مستوى الجمهورية.. موضحا أنه سيتم توزيع 100 سلة غذائية.

ولفت إلى أنه تم توزيع سلال غذائية لأسر ضحايا مجزرة ضحيان يوم أمس الأول بمحافظة صعدة  ..مؤكدا أن كل ماتقوم به المؤسسة من دعم لأسر الشهداء أقل ما يمكن تقديمه لذوي الابطال الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

سبـأ
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