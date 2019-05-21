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وزارة الصناعة تبدأ إتلاف السلع المضبوطة خلال حملة حماية المستهلك
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وزارة الصناعة تبدأ إتلاف السلع المضبوطة خلال حملة حماية المستهلك
[21/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

بدأت وزارة الصناعة والتجارة اليوم إتلاف كميات من السلع والأغذية الفاسدة المضبوطة خلال الحملة الوطنية لحماية المستهلك والمنفذة عبر الوزارة ومكاتبها منذ منتصف شعبان حتى 16 رمضان في صنعاء والمحافظات.

وقال وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة " اليوم يبدأ إتلاف الكميات المضبوطة من السلع والأغذية الفاسدة والمنتهية المحرزة والمصادرة خلال الحملة في أمانة العاصمة والمحافظات بحضور ممثلي الجهات الرسمية المعنية".

وأشار إلى تزامن الإتلاف في صنعاء مع عمليات مماثلة في محافظات ومديريات الجمهورية .. وأضاف " الحملة ستنتهي في تاريخ معين لكن العمل مستمر من قبل الجهات المعنية في عموم المحافظات كواجب يومي وأسبوعي وشهري لضبط الأسواق والمتلاعبين على مستوى الجمهورية أولا بأول ".

وذكر أن إتلاف السلع المضبوطة في الحملة سيتواصل بحضور وسائل الإعلام.. مؤملا التزام تجار الجملة والتجزئة بالأسعار والمواصفات بحيث لا تتكرر المخالفات.

وأشاد الوزير الدرة بجهود اللجان والفرق المنفذة للحملة .. مثمنا دور وسائل الإعلام ومشاركتها في التغطية والتوعية المواكبة.

ونفذ الحملة 15 فريقا ميدانيا بأمانة العاصمة إلى جانب فرق مكاتب الصناعة في المديريات والمحافظات بمشاركة متطوعين من العامة.

وسجلت فرق الحملة الوطنية لحماية المستهلك ثلاثة آلاف و658 مخالفة تجارية منذ بدء الحملة حتى الخميس الماضي بغرامات قاربت 30 مليون ريال في صنعاء والمحافظات.

وجاءت أمانة العاصمة في صدارة المخالفات المسجلة بحسب إحصائية عن الوزارة بألفين و365 مخالفة وغرامات تجاوزت 19 مليونا و700 ألف ريال.

وتصدرت ذمار المحافظات بـ 334 مخالفة وإب بـ 247 ومحافظة صنعاء 190 مخالفة وفي صعدة 116 تليها عمران 71 مخالفة.

وتوزعت المخالفات في العاصمة بين عدم إشهار 546 مخالفة من أصل 978 في صنعاء والمحافظات و501 رفع أسعار من واقع 775 ونقص أوزان الخبز 519، من إجمالي 634  و69 انتهاء صلاحية من 230 مخالفة.

وسجلت العاصمة 56 مخالفة في المواصفات من أصل 75 مع بقية المحافظات و24 نقص عبوات من واقع 55 مخالفة و22 بيع بدون فواتير من إجمالي 45 و14 تلاعبا بالصلاحية من أصل 60 إلى جانب 710 مخالفات أخرى في العاصمة والمحافظات.

وأصدرت فرق الحملة 95 إشهار إغلاق لمحال ومنشآت تجارية، أغلق 22 منها فعليا بأمانة العاصمة وعاودت بعضها النشاط بعد الالتزام وانتهاء فترة الإيقاف.

حضر الإتلاف وكيلا وزارة الصناعة عبد الله نعمان وبسام الغرباني ووكيل أمانة العاصمة عبد الفتاح الشرفي وممثلو النيابة والمواصفات والمقاييس وصحة البيئة.

سبـأ
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