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مناقشة ترتيبات المرحلة القادمة من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية
[21/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، ترتيبات المرحلة القادمة من منافسات المسابقة الوطنية لرواد المشاريع  الإبتكارية والتي تنظمها الوزارة وتبث عبر قناة اليمن الفضائية خلال شهر رمضان.


وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الوالي نعمان، إلى فرص التمويل للمشاريع الفائزة وتبنيها من قبل المؤسسات والوزارات المعنية والجهات المهتمة في القطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع ترتيبات الحفل التكريمي للفائزين بالمسابقة والذي سيتم خلاله الإعلان عن تبني الوزارة للمسابقة في نسختها الجديدة العام المقبل ومواعيد استقبال مشاركات الراغبين التنافس فيها من جميع المجالات وفتح باب المشاركة لجميع المبتكرين الراغبين من كافة المحافظات.

وفي الاجتماع ثمن وزير الصناعة والتجارة دعم ورعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى للمسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية " المبتكر اليمني " والتي تعتبر الأولى على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى النجاحات التي حققتها المسابقة انطلاقاً من الجهود التي بذلتها اللجان الإشرافية والمساعدة ولجنة التحكيم .. مؤكداً أن الوزارة ستبذل قصار جهدها في تذليل كافة الصعاب أمام المخترعين بهدف إخراج مشاريعهم إلى التنفيذ العملي.

وحث وزير الصناعة والتجارة أصحاب رأس المال الوطني ورجال الأعمال على استقطاب المبتكرين والمخترعين وتبني مشاريعهم على الواقع كمشاريع تنموية وطنية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية المسابقة على مستوى الاقتصاد والإنتاج والابتكار العلمي وإسهامها في تحقيق نقلة متميزة لليمن في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ودعم طموحات المبتكرين وتنميتها.

ولفت إلى أهمية أن ينطلق الشباب في ابتكاراتهم واختراعاتهم من روح التحدي والثبات والصبر الذي يعيشه الوطن ومن همومه واحتياجاته ومتطلبات المواجهة في كافة الميادين الاقتصادية والمعيشية.

وأكد الهاشمي أن اللجنة الإشرافية واللجان المساعدة تعمل بكل إخلاص لما من شأنه إنجاح المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية وتحقيق أهدافها في تشجيع المبتكرين والمبدعين ومشروعاتهم الإبداعية الواعدة في المجالات الصناعية المختلفة .

حضر الاجتماع مدير الصناعات الصغيرة بالوزارة يونس السوسوة .
سبـأ
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