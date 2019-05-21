محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يناقش مع وزير الصناعة نتائج حملة حماية المستهلك وسير مسابقة المبتكر اليمني صنعاء - سبأ :

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، نتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي تنفذها الوزارة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات وكذا سير المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية التي تقيمها وتتبناها الوزارة .



وفي اللقاء قدم وزير الصناعة والتجارة شرحاً وافياً عن نتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك وما حققته من نجاحات على مختلف المستويات لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة والرفع غير المبرر للأسعار وتسهيل حصول المستهلك على السلع والمنتجات بالجودة والمواصفات المحددة إضافة إلى تطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.



وأشار إلى أن الفرق الميدانية للحملة ضبطت في أمانة العاصمة والمحافظات خلال الفترة الماضية من الحملة أكثر من أربعة آلاف مخالفة .



كما تطرق الوزير الدرة إلى سير المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة وشهدت تنافساً كبيراً بين أكثر من 300 مشاركا ومشاركة من مختلف محافظات الجمهورية لاختيار الفائزين بالمراكز العشرة الأولى .



ولفت إلى أن الوزارة ستقيم هذه المسابقة وتتبناها بشكل سنوي نظراً لأهميتها على مستوى الإنتاج والابتكار العلمي والجانب الاقتصادي وإسهامها في تحقيق نقلة متميزة لليمن في كافة المجالات وإبراز الابتكارات وتشجيع المواهب والمخترعين من مختلف الفئات.



وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الذي تبذلها قيادة وكوادر وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ الحملة التي تستهدف حماية المستهلك .. مؤكداً دعم الحكومة للوزارة وجهودها الرامية إلى القيام بدورها الاقتصادي والتنموي .



وأشار إلى ضرورة استمرار مثل هذه الحملات من قبل الوزارة ومكاتبها في المحافظات وتعاون كافة الأجهزة المعنية لمنع التلاعب بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بما يلبي حاجة المواطنين وحماية المستهلك من الاستغلال والتلاعب.



وأكد الدكتور بن حبتور اهتمام الدولة والحكومة بدعم الشباب وابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع استراتيجية في الواقع .. داعياً القطاعات الحكومية والقطاع الخاص إلى استقطاب المبتكرين والمخترعين وتبني مشاريعهم على أرض الواقع كمشاريع تنموية وطنية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ