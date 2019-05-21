محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة الثورية والقيادة السياسية بالعيد الوطني 22مايو صنعاء - سبأ :

هنأ رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس قائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وأشار العيدروس إلى أن 22 مايو، تحققت فيه الوحدة اليمنية بإرادة الشعب اليمني في يوم إختزنت حرارته نفوس الجماهير وحنايا التراب .



ولفت رئيس مجلس الشورى إلى الدروس التي المستفادة من هذه المناسبة الوطنية الغالية .. معتبرا إعادة تحقيق الوحدة اليمنية محطة وطنية تاريخية في النضال والكفاح وتجسيداً للحمة الدم اليمني الذي حتمته وحدة التاريخ والجغرافيا والعمل من أجل الارتقاء بحاضر ومستقبل اليمن.



وأكد أن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية هي ذكرى عظيمة لاستخلاص الدروس في الصمود ومواجهة ومقاومة العدوان الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات على بلادنا للعام الخامس على التوالي، العدوان الذي مازال يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.



وتمنى رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء مجلس الشورى أن تعود هذه المناسبة الوطنية وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصبو إليه من نصر وتقدم وسلام وازدهار.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ