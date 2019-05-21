اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار لندن – سبأ :

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بعدما لامس في الجلسة السابقة أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مع ارتفاع الدولار الذي أضعف إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.



وهبط السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1276.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.52 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين في الجلسة السابقة عند 1273.22 دولار.



وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمائة إلي 1275.60 دولار للأوقية.



واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع يوم الثلاثاء مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.2 بالمائة إلى 14.44 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 816.73 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1335.25 دولار.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ