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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 09:48:05م
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وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو فيما يلي نصها:
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 4 من المعتكفين فيه
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا من المعتكفين فيه.
الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن يصدر بياناً هاماً في ختام المباحثات
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وفاة النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات (فورمولا 1)
توفي النمساوي نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا 1، عن 70 عامًا، حسبما قال طبيبه فالتر كليبتكو، لوكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
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  اقتصاد
تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
[21/مايو/2019]
لندن – سبأ :

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بعدما لامس في الجلسة السابقة أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مع ارتفاع الدولار الذي أضعف إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1276.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.52 بتوقيت جرينتش، بعد أن  انخفض لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين في الجلسة السابقة عند 1273.22 دولار.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمائة إلي 1275.60 دولار للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع يوم الثلاثاء مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.2 بالمائة إلى 14.44 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 816.73 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1335.25 دولار.

سبـأ
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