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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - مايو - 2019 الساعة 09:48:05م
الرئيس المشاط يوجه كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية
وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو فيما يلي نصها:
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رئيس مجلس القضاء يهنئ القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية
[21/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

رفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل برقية تهنئة إلى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية جاء فيها:

يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية، أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومنتسبي السلطة القضائية، ومن خلالكم نزفها لأبناء الشعب اليمني العظيم الذي يواصل نضاله وصموده وثباته للعام الخامس على التوالي في مواجهة وصد مشاريع تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومجازره الإجرامية بحق أبناء اليمن، سعياً منه إلى شرذمة البلاد والنيل من مقدرات وخيرات الوطن، وهويته الوطنية ونسيجه الاجتماعي الواحد، وذلك من خلال تضحيات المجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والصمود والكرامة .

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن النصر والتمكين ، وكل ما يصبوا إليه شعبنا اليمني العظيم من عزة وكرامة واستقرار، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويحرر الأسرى ويحفظ المجاهدين.

سبـأ
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