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غسان سلامة في احاطة لمجلس الأمن: "داعش" عاد للظهور مجددا في ليبيا
[21/مايو/2019]
نيويورك  - سبأ:
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا، يوم الثلاثاء، إن تنظيم "داعش" بدأ بالظهور مجددا في ليبيا.

وأضاف غسان سلامة أنه تم تسجيل 4 هجمات لـ "داعش" في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا الأمر مقلق للغاية.

وأكد سلامة خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا، أنه على الأمم المتحدة أن تضع حدا للنزاع الدموي في ليبيا، مشيرا إلى أن النسيج الاجتماعي في هذا البلد يتدهور والكراهية تزداد، ما يهدد بحرب أهلية شاملة.

وصرح المبعوث الأممي بأن بعض الدول تزيد الاحتقان في ليبيا عبر تزويد بعض الأطراف بالأسلحة.

وأفاد الدبلوماسي اللبناني بأن عمليات الاختطاف والتوقيف العشوائي تزايدت منذ بدء المعارك في العاصمة طرابلس.

وشدد سلامة على أنه لا مكان للحل العسكري في ليبيا داعيا لوضع حد للصراع ومواصلة دعم العملية السياسية، وموضحا في السياق أن الأمم المتحدة ما تزال حاضرة وبفعالية في ليبيا وتسعى لمواصلة دعم هذا البلد.

كما ذكر أيضا أن منتدى "غدامس" كان كفيلا بإنهاء الفوضى والعنف في ليبيا، لافتا إلى أن أكثر من 75 ألف ليبيا أجبروا على ترك منازلهم جراء الصراع.

سبـأ
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