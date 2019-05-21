رئيس الوزراء يستقبل عددًا من الوزراء الذين قدموا له العزاء في وفاة شقيقه صنعاء - سبأ:

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء عددا من أعضاء حكومة الانقاذ ومسؤلين حكوميين الذين قاموا بتقديم واجب العزاء لدولته في وفاة شقيقه المناضل فريد صالح بن حبتور.



حيث استقبل دولته كل من وزراء شئؤن المغتربين الدكتور محمد المشجري والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة و ووزراء الدولة نبيه ابو نشطان و عبدالعزيز البكير والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور وأمين العاصمة حمود عُباد ومحافظ عدن طارق سلام و الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيى القائفي ومستشار رئيس الوزراء جمال الحضرمي و سكرتير مجلس الوزراء نزيه العماد وعدد من موظفي رئاسة مجلس الوزراء الذين عبروا جميعاً عن تعازيهم الحارة لرئيس الوزراء وعظيم مواساتهم في وفاة اخيه، وقرأوا الفاتحة ترحما على روحه .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الدكتور عبدالعزيز وبقية أفراد أسرته الكريمة وآل حبتور كافة الصبر والسلوان وأن لا يريهم بعده ما يكرهون .



وشكر رئيس الوزراء الجميع على مشاعرهم الطبية وتعازيهم الأخوية الصادقة .. سائلاً الله أن يرحم أمواتهم وأموات المسلمين عامة وأن يبعد عنهم كل مكروه .

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ