محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يناقش مع ممثل برنامج الأغذية العالمي سير أنشطة البرنامج صنعاء - سبأ :

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي ستيفن أندرسون.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير أنشطة البرنامج في اليمن والزيادة المتوقعة للمستفيدين في خطة البرنامج للعام 2019 م والمتطلبات الخاصة بتلك الزيادة المتوقعة في عدد المستفيدين من برنامج الدعم والإغاثة.



كما تطرق اللقاء إلى البيان الصادر عن المقر الرئيس لبرنامج الأغذية العالمي بشأن عدد من جوانب نشاط وعمليات البرنامج في المناطق غير المحتلة والصعوبات التي تواجهها العمليات الميدانية في بعض المناطق.



وأكد وزير الخارجية أن حكومة الإنقاذ الوطني تقدم كافة التسهيلات المطلوبة لبرنامج الأغذية في اليمن وبما يمكن البرنامج من تنفيذ خططه ومشاريعه الإغاثية وبحسب ترتيبات متفق عليها بين الحكومة والبرنامج.



وأشار إلى أنه إذا ما وجدت بعض الصعوبات أو العراقيل فيتم مناقشتها بشكل رسمي لإزالة أي عوائق قد تظهر.



وقال" الحكومة تؤكد وبشكل واضح بان أي مصاعب أو إشكالات قد تعترض عمل البرنامج يمكن التباحث بشأنها بشكل شفاف ومسؤول لايجاد افضل المعالجات لها وبما يخدم المستفيدين وبحيث لا تتحول سلبا إلى مادة إعلامية مسيئة تستخدم في جوانب سياسية وذات طابع سلبي لا علاقة لها بتاتا بطبيعة العمل أو التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية وبرنامج الغذاء العالمي".



من جانبه أكد ممثل البرنامج بصنعاء أن برنامج الغذاء العالمي سيحاول وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة التعامل مع تلك المصاعب والإشكالات وبحيث يحقق البرنامج الأهداف التي يعمل من أجلها والمتعلقة بالمساهمة في تقديم العون الغذائي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في اطار خططه وبرامجه.

سبـأ [21/مايو/2019]سبـأ